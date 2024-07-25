Понижение температуры, ливни и штормовой ветер обещают в Челябинской области

Непогода накроет всю территорию региона

Сегодня, 25 июля, Челябинскую область накроют дожди. В отдельных районах прогремят грозы и выпадет град. Синоптики областного Гидрометеоцентра также предупредили о шквалистом ветре.

В Челябинске температура воздуха утром поднимется до +13°C, днем потеплеет от +14 до +16°C. Облачно, день выдастся дождливым. Местами осадки будут сильными. Ветер преимущественно восточного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +14°C. На протяжении всего дня дождь с грозой. Ветер восточный, до 8 метров в секунду.

В Миассе показания термометров установятся в пределах от +12 до +14°C. Зарядит умеренный дождь. Ветер восточного направления, до 5 метров в секунду.

В Сатке — под копирку.

Жителям Аши синоптики также обещают дождливую погоду. В городе потеплеет до +18°C. Ветер восточный, до 5 метров в секунду.

В целом в утренние часы в регионе ожидается около +8°C, дневной прогрев составит от +14 до +19°C. Облачно, дожди, в отдельных районах ливни. Возможны грозы и град. Ветер северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 25 метров в секунду.