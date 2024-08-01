Понижение температуры, ливни и грозы ожидаются в Челябинской области

Местами выпадет крупный град

Сегодня, 1 августа, на отдельные районы Челябинской области обрушатся ливни с градом. Обвального похолодания, несмотря на непогоду и прохождение холодного фронта, синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске в утренние часы отметка на градуснике приблизится к +17°C, днем будет +23°C. Облачно с прояснением, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Возможен град. Ветер юго-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +24°C. Пасмурно, дождь пройдет только утром. Ветер юго-западный, до четырех метров в секунду.

В Миассе столбики термометров покажут до +22°C. Днем возможен небольшой дождь, во второй половине дня пасмурно. Ветер юго-западный, слабый.

В Сатке воздух прогреется до +20...+22 градусов. День выдастся пасмурным. Ветер западный, до четырех метров в секунду.

В Бредах небо также будет хмурым. Осадков не предвидится. В городе потеплеет до +26°C. Ветер юго-западный, пять метров в секунду.

Показания термометров в Пласте зафиксируются на +24°C. Пасмурно, ближе к вечеру облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления, до четырех метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +13°C, днем поднимется до +21...+26 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, по области пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются сильные осадки. Могут прогреметь грозы. Град, местами крупный. Ветер южный с переходом на западный, 5—10 метров в секунду, порывы при грозах до 25 метров в секунду.