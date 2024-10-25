Понижение температуры и снег с дождем прогнозируют в Челябинской области в выходные

Ветер стихнет

В предстоящие выходные, 26 и 27 октября, погоду в Челябинской области будет определять область пониженного давления. Температура воздуха снизится, вернувшись к октябрьской норме, на большей части территории пройдут дожди со снегом. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью градусники в Челябинске покажут около 0°C, днем — от +5 до +7°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер северо-западный, слабый.

В регионе ночная температура будет варьироваться от −3 до +2°C, днем установится в пределах от +3 до +8°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Утром в отдельных районах синоптики обещают туман. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

Воскресенье в столице Южного Урала, предварительно, выдастся без существенных осадков, а воздух прогреется до +6°C. Ветер северо-западного направления, до 7 метров в секунду.

В Челябинской области 27 октября будет от +2 до +7°C. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный, от 2 до 7 метров в секунду.