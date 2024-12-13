Понижение температуры и слабый снег прогнозируют в Челябинской области в выходные

Погода сохранится ветреной

В предстоящие выходные, 14 и 15 декабря, в Челябинской области похолодает, местами пройдет небольшой снег. Порывистый ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В тылу уходящего циклона на территорию Южного Урал придет заток холодной воздушной массы, температуры воздуха понизятся, наиболее интенсивно в воскресенье — понедельник»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью показания термометров достигнут −12°C. Днем градусники покажут от −5 до −7°C. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от −9 до −14°C, днем — от −4 до −9°C. Облачно с прояснениями, в горах местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидаются метели. Гололед и изморозь. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 15 декабря, в столице Южного Урала синоптики прогнозируют слабый снег. Ночью будет около −18°C, днем — до −12°C. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье местами также пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −25°C, днем составит от −10 до −15°C. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.