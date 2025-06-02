Понижение температуры и сильные дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области 3 июня

Штормовое предупреждение о непогоде продлено

Во вторник, 3 июня, в отдельных районах Челябинской области продолжит бушевать непогода: синоптики обещают ливни, грозы с градом и штормовой ветер. В Челябинске дождь с грозой возможен лишь в ночные часы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура составит от +13 до +15°C. Прогремит гроза и пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Днем потеплеет до +23…+25°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

По области в ночные часы градусники покажут от +10 до +15°C, в низинах столбики термометров опустятся до +7°C. Кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах ливни. Локально грозы, град. Дневной прогрев составит от +20 до +25°C. Облачно с прояснением, местами сильные осадки сохранятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы от 13 до 18 метров в секунду. При грозах ветер может усиливаться до 25 метров в секунду.