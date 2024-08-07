Понижение температуры и сильные дожди ожидаются в Челябинской области 8 августа

Ветер будет слабым, но с порывами

В четверг, 8 августа, в Челябинской области ожидается дождливая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, это связано с приближающимся к региону циклоном и связанными с ними фронтальными зонами. Местами температура воздуха снизится до +17 градусов. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет слабый дождь. Температура воздуха составит около +14°C. Днем показания термометров поднимутся в пределах от +19 до +21°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер северо-восточный, от пяти до десяти метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы будет варьироваться от +11 до +16°C. Местами пройдут кратковременные дожди, на юге — ливни. Грозы. В отдельных районах туман. Днем потеплеет до +17...+22 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, дождливая погода сохранится. Местами возможен град. Ветер северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.