Понижение температуры и небольшой дождь прогнозируют в Челябинской области 10 мая

На юге региона сохранится по-летнему теплая погода

Сегодня, 10 мая, в Челябинской области местами похолодает до +10°C, а на юге региона сохранится тепло до +20°C. День выдастся пасмурным, местами пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут до +15°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске приблизятся к +19°C. Пасмурно. Ветер юго-западного направления, слабый.

Температура в Миассе поднимется до +14°C. День также выдастся пасмурным. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Жителям Златоуста синоптики обещают пасмурную погоду и около +10...+12°C. С утра возможен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, слабый.

В Бакале и Верхнем Уфалее ожидается около +11°C. Облачно. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Бредах потеплеет до +20°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +11 до +16°C, на юге столбики термометров поднимутся до +21°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.