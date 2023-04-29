Понижение температуры и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области

В регионе сохранится порывистый ветер

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха заметно упадет: в Челябинске и некоторых районах региона столбики термометров покажут до +14 градусов. В областном Гидрометеоцентре журналисту ИА «Первое областное» рассказали, с чем связано изменение погоды.

«После прохождения холодного фронта Челябинская область оказалась в тыловой части циклона. В связи с принесенными фронтом арктическими воздушными массами температура в регионе снизилась. Но уже к середине следующей недели ожидается повышение температуры до +25°C»,— прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске покажут около +5°C, днем температура достигнет отметки +14°C. Переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области утром будет около +8°C, в горных районах ниже. Днем потеплеет до +14…+19 градусов Цельсия, на крайнем юге температура поднимется до +23°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточного направления 3—8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.