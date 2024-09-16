Понижение температуры и небольшие дожди ожидаются в Челябинской области

В столице региона осадков не обещают

Сегодня, 16 сентября, на большей части территории Челябинской области будет прохладно: температура поднимется до +15 градусов. Местами сохранится теплая погода. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди.

В Челябинске градусники покажут около +16...+18 градусов. Погода порадует жителей города отсутствием осадков. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет +16 градусов. День выдастся ясным. Ветер северо-восточный, до шести метров в секунду.

В Миассе показания термометров зафиксируются на +15 градусах. Небольшой дождь возможен только утром, на протяжении дня облачно с прояснениями. Ветер восточный, до четырех метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +14 градусов. Осадки покинут город ближе к вечеру. Ветер восточного направления, четыре метра в секунду.

Дневной прогрев в Аше составит около +20 градусов. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-восточный, до пяти метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +15 до +20 градусов Цельсия. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В утренние часы местами возможен туман. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.