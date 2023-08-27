Понижение температуры и ливни прогнозируют в Челябинской области 28 августа

Местами ожидается порывистый ветер

В понедельник, 28 августа, температура воздуха в Челябинской области опустится еще ниже: синоптики обещают южноуральцам максимум +15 градусов. День будет пасмурным и дождливым. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет слабый дождь. Столбики термометров покажут +6...+8 градусов. Днем температура поднимется до +12...+14 градусов. Дождь, местами ожидаются ливни. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Миассе синоптики прогнозируют +9...+11 градусов. Дождь. Ветер преимущественно северного направления до 3,2 метра в секунду.

В Златоусте прогнозируют ливни и всего до +6 градусов в дневные часы.

До +12 градусов будет в Аше. Синоптики обещают небольшой дождь.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет +3...+8 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Днем в большинстве районов температура воздуха составит +10...+15 градусов. Облачно с прояснением, дожди, местами ливни. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4 — 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.