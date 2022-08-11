Понижение температуры и дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области

Днем осадков в регионе не ожидается

В пятницу, 12 августа, в Челябинской области ожидается понижение температуры до +23°C, на юге региона будет теплее. Ночью возможны дожди и грозы, днем осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Через Челябинскую область пройдет холодный фронт, температура опустится, но ненадолго: прохладная погода задержится в регионе приблизительно на один день. В субботу и воскресенье еще немного подышим спокойно, а дальше столбики термометров снова начнут подниматься», — рассказали журналисту ИА «Первое областное» синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу в регионе температура воздуха составит от +11 до +16°C, в горах и низинах похолодает до +8°C. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до +23, +28°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы также обещают небольшой дождь, возможна гроза. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +15°C. Днем потеплеет до +24, +26°C. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.