Понижение температуры и дожди с грозами ожидаются в Челябинской области 22 мая

Синоптики обещают сильный северный ветер

Сегодня, 22 мая, на юге Челябинской области сохранится по-летнему жаркая погода. В отдельных районах температура воздуха опустится до +14 градусов. День будет ветреным, местами пройдут дожди с грозами, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске этим утром составит около +10°C, днем отметка на градуснике достигнет +17°C. Облачно с прояснениями, вероятен кратковременный дождь. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске поднимутся до +19°C. Небольшой дождь, во второй половине дня небо прояснится. Ветер северо-западный до шести метров в секунду.

В Миассе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В городе потеплеет до +16°C. Ветер преимущественно северо-западный до трех метров в секунду.

В Сатке погода как под копирку.

Отметка на градуснике в Катав-Ивановске приблизится к +17°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западного направления до четырех метров в секунду.

В Симе синоптики прогнозируют прогрев воздуха до +18°C и облачную погоду с прояснениями. Дождей не обещают. Ветер северо-западный до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +6°C, днем столбики термометров поднимутся до +14...+19 градусов Цельсия. В южных районах области воздух прогреется до +24°C. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.