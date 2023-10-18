Понижение температуры и дожди прогнозируют в Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 18 октября, в Челябинской области будет ветрено и прохладно: столбики термометров покажут максимум +11 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около +6°C, днем ожидается до +10°C. Облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается до +8 градусов. Утром и днем облачно с прояснениями, к вечеру небо станет ясным. Ветер юго-западного направления до 6,5 метра в секунду.

В Златоусте будет преимущественно облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут максимум +6 градусов.

В Усть-Катаве синоптики обещают утром дождь, днем пасмурно, но без осадков. Температура воздуха также составит около +6 градусов.

В целом в регионе утром будет около +6°C, в отдельных районах ниже. Днем синоптики прогнозируют до плюс 6—11 градусов Цельсия. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.