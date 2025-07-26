Понижение температуры и дожди прогнозируют в Челябинской области 26 июля

Существенно похолодает в горных районах

Сегодня, 26 июля, в Челябинской области местами сохранится умеренное тепло, а где-то температура заметно снизится. Кратковременные дожди сохраняются. Местами могут пройти ливни со шквалистым ветром — в регионе действует штормовое предупреждение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +21°C. Не обойдется без кратковременных осадков. Ветер северной четверти, около 5 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +20°C. День выдастся дождливым. Ветер северного направления, слабый.

Градусники в Миассе покажут около +18°C. Пасмурно. Небольшой дождь начнется во второй половине дня. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В Златоусте будет +15°C и дождливо. Ветер северо-западного направления, слабый. В Трехгорном, Нязепетровске и Верхнем Уфалее — аналогично.

В Бакале еще холоднее — до +12°C. Также дождь. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

Жителям Пласта достанется +19°C и облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер северного направления, 5 метров в секунду.

В Бредах ожидаются умеренные дожди. Воздух прогреется до +21°C. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В целом в регионе ожидается температурный разбег от +16 до +24°C. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12 метров в секунду. При грозах усиление до 25 метров в секунду.