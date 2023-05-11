Понижение температуры и дожди ожидаются в Челябинской области 12 мая

В ночное время в регионе сохраняются заморозки

В пятницу, 12 мая, в Челябинскую область вернется прохладная и дождливая погода. Будет ветрено. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют заморозки. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске в ночь на пятницу температура воздуха опустится до плюс 2—4 градусов, днем ожидается плюс 13—15 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +7 градусов, днем — до +12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер до 4,6 метра в секунду.

В Златоусте в пятницу днем также будет около +12 градусов. День будет пасмурным, к вечеру пойдет дождь. Ветер до 5 метров в секунду.

В Озерске будет пасмурно и до +14 градусов. Без осадков. Ветер восточного направления до 3,6 метра в секунду.

В Троицке будет теплее — до +17 градусов. К вечеру также пройдет небольшой дождь.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от 0 до +5 градусов, местами заморозки до −5 градусов. Днем будет плюс 11—16 градусов, при натекании облачности температура опустится до плюс 7—12 градусов. Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, на юге и крайнем западе до умеренных. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.