Понижение температуры и дожди обещают в Челябинской области 22 августа

С чем связана непогода

Кажется, лето в Челябинской области окончательно прошло: в четверг, 22 августа, в отдельных районах температура опустится до +14 градусов. Осадки сохранятся, местами сильные. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Северо-западный циклон сместился на Южный Урал и принес с собой ненастную дождливую погоду, а также небольшое похолодание», — рассказали синоптики.

Температура воздуха в Челябинске предстоящей ночью опустится до +10°C. Пройдет кратковременный дождь. Днем показания термометров достигнут +16°C. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Местами возможны ливни. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы будет варьироваться от +8 до +13°C. Днем потеплеет до +14…+19 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. На северные районы области обрушатся ливни. Ветер преимущественно северного направления, от 4 до 9 метров в секунду.