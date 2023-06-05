Понижение температуры, грозы и град прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах по‑прежнему сохранится аномальная жара

Сегодня, 5 июня, в Челябинской области прогнозируют порывистый ветер и грозы с градом. В отдельных районах температура воздуха снизится до +25 градусов, в других сохранится аномальная жара, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске ожидается около +18°С, днем температура установится в пределах от +28 до +30°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Также синоптики обещают град. В утренние часы столбики термометров покажут около +20°С, местами ниже. Дневной прогрев в регионе составит плюс 25—32 градуса Цельсия. В южных районах прогнозируют до +36°С. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.