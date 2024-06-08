Понижение температуры, дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 8 июня

Местами пройдут ливни с градом

Сегодня, 8 июня, в Челябинской области будет дождливо, местами пройдут грозы с градом. При грозах ветер усилится до 25 метров в секунду. Температура воздуха чуть снизится, передает ИА «Первое областное» со ссылками на Челябинский Гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске в утренние часы поднимется до +15°C, днем потеплеет до +20°C. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Вероятна гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный до 5—10 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске достигнут +21°C. Дождь с грозой. Ветер восточного направления до четырех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе приблизится к +18°C. День пройдет под аккомпанемент дождя. Ветер северо-восточный до четырех метров в секунду.

В Златоусте обвального похолодания по сравнению с предыдущими днями не предвидится: температура составит около +17°C. Небольшой дождь будет идти на протяжении всего дня. Ветер восточный до трех метров в секунду.

Жителям Катав-Ивановска синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого дождя. Градусники покажут от +19 до +22°C. Ветер преимущественно восточного направления до трех метров в секунду.

В Троицке показания термометров установятся в пределах от +21 до +23°C. Дождь с грозой. Ветер северо-восточный до пяти метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе поднимется до +11°C, дневной прогрев составит от +19 до +24°C. Облачно с прояснением, пройдут кратковременные дожди. Не исключаются грозы. В отдельных районах синоптики прогнозируют ливни. Местами возможен град, локально крупный. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, при грозах порывы могут усиливаться до 25 метров в секунду.