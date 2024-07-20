Понижение температуры до +19 градусов и ливни ожидаются в Челябинской области

Осадки прогнозируют и в Челябинске

В воскресенье, 21 июля, местами в Челябинской области сохранится жаркая погода, а где-то температура опустится ниже +20 градусов. Почти повсеместно пройдут дожди, местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают ливни. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске градусники покажут до +26 градусов. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске температура поднимется до +28 градусов. В первой половине дня ясно, во второй пройдет дождь с грозой. Ветер слабый юго-западного направления.

В Златоусте синоптики обещают +23 градуса и дождь с грозой.

До +26 градусов потеплеет в Аше. На протяжении дня небольшой дождь с грозой.

В Снежинске прогнозируют +20 градусов и дождь.

В целом в горных районах области ожидается от +19 до +24 градусов, на остальной территории — от +24 до +29 градусов. Облачно с прояснением, дожди, в северной половине ливни. Возможны грозы и град. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 17 метров в секунду.