Помощник настоятеля храма поселка Роза вновь побывала в зоне СВО

Это ее вторая поездка в зону проведения спецоперации

Помощник настоятеля по социальному служению храма великомученика Пантелеимона Екатерина Первухина снова съездила в Донбасс в зону боевых действий.



Уже во второй раз Екатерина оказывает помощь раненым бойцам в травматологическом центре Донецка. Девушка не только помогает принимать воинов в приемном покое, делает гигиенические процедуры и перевязки, но и духовно поддерживает солдат.

Свои истории с передовой Екатерина с трепетом рассказывает.

«Одного солдата госпитализировали с крупной гнойной раной на ноге. Парню срочно требовалась сложная хирургическая операция. Врачи сделали все, чтобы спасти парню ногу. Недавно я встретила этого бойца в московском военном госпитале. Солдат рассказал, что идет на поправку, и от души благодарил хирургов донецкого центра, без которых его выздоровление было бы невозможным»,— делится Екатерина.