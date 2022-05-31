Помощь онкологов остается доступной для жителей Копейска

Минздрав Челябинской области объяснил, где именно будут принимать пациентов из шахтерского города

Пациенты поликлиники № 1 в Копейске, где сокращают врача-онколога, продолжат получать бесплатную помощь узкого специалиста, но порядок приема изменится. Об этом журналистам ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Для раннего выявления злокачественных новообразований и диспансерного наблюдения пациенты ГКБ № 1 направляются в центр амбулаторной онкологической помощи на базе областной клинической больницы № 2. Записаться на прием к доктору можно через врача-терапевта по месту жительства. Пациенты со злокачественными новообразованиями, нуждающиеся в симптоматической терапии, а также паллиативные пациенты наблюдаются в поликлинике Копейска. При наличии медицинских показаний они будут госпитализированы в медицинские организации по месту жительства»,

— пояснили в пресс-службе.

В ведомстве замечают, что с 2022 года вступили в силу изменения Минздрава РФ, согласно которым с целью раннего выявления онкологических заболеваний и повышения доступности медицинской помощи в регионах организуются центры амбулаторной онкологической помощи.В Челябинской области планируют открыть 12 амбулаторных центров, семь из них уже работают. С 1 июня откроют еще два.