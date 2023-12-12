Помощь детям, газификация и туризм: о чем южноуральцы просили губернатора на личном приеме

Жители региона традиционно обращаются к Алексею Текслеру по широкому кругу вопросов

Жители Челябинска, Усть-Катава, Верхнего Уфалея, Копейска и Красноармейского района побывали сегодня, 12 декабря, на личном приеме губернатора Челябинской области. Алексея Текслера просили как о личном, так и об общественном, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, многодетная мать из Челябинска Мария Марченко обратилась к главе региона с просьбой помочь в приобретении для двух ее дочерей с инвалидностью специального тренажера, который необходим для реабилитации. Губернатор поручил министру социальных отношений организовать единовременную соцвыплату на тренажер, но не ограничиваться разовой помощью, а оказывать семье поддержку и в дальнейшем.





Педагог допобразования из Усть-Катава Анатолий Часов обратился к главе региона с просьбой создать туристическую инфраструктуру в округе, в частности на территории памятника природы — участка реки Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси. В территории развит водный туризм, но нет специально оборудованных мест для кемпингов.

Министр экологии Сергей Лихачев пояснил, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма Челябинской области» запланировано обустройство кемпинга с настилом для палаток, оборудованными туалетами, вывозом мусора и т. д.

Алексей Текслер подчеркнул актуальность темы и поблагодарил Анатолия Часова за инициативу.

«У нас, действительно, экологический туризм активно развивается. Обязательно проект реализуем. Спасибо вам, что вы инициируете его. Это важно и для района, и для всех, кто приезжает. С одной стороны, мы хотим, чтобы наш регион увидели, узнали, с другой — нужно постараться сохранять баланс природы и туризма: создавать инфраструктуру, не загрязнять деятельностью человека такие места природы», — подчеркнул губернатор.

Заместитель директора Дворца творчества детей и молодежи Копейска Ольга Веретенник попросила губернатора обратить внимание на развитие инфраструктуры ДОЛ «Юность» Копейска, который располагается на озере Увильды.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Елена Коузова сообщила, что до летнего сезона в лагере запланирован такой ремонт. Кроме того, на территории лагеря возведут три жилых модуля в рамках федеральной программы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления».





Алексей Текслер поставил задачу открыть лагерь в обновленном формате уже к летнему сезону 2024 года.

«В целом мы уже начали заниматься реновацией этого лагеря, предусмотрели учебную часть, благоустройство, в том числе чтобы лагерь работал в круглогодичном режиме. Будут также отдельные смены для „Движения Первых“. Не только для детей Копейска, но и областные смены. Сделаем все, что задумано. Спасибо вам за активность».

Родители учащихся детской школы искусств в Верхнем Уфалее просят губернатора отремонтировать учебное заведение, расположенное в здании бывшего детсада. Как доложила первый замминистра культуры Ирина Анфалова-Шишкина, комплексный ремонт школы уже запланирован: в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» здесь починят фасад, кровлю и внутренние помещения, заменят систему водоснабжения и канализации, вентиляцию, отопление, электроснабжение и освещение. Также приобретут новую мебель и музыкальные инструменты.

Глава региона поручил не затягивать с ремонтом и пообещал, что результат приедет оценить лично.

Николай Шадрин из села Харино Красноармейского района от лица жителей обратился к главе региона с просьбой газифицировать их село. Министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе пояснил, что в рамках госпрограммы Челябинской области на 2024 год предусмотрено строительство подводящего газопровода высокого давления до села Харино протяженностью 3,5 км с установкой пункта редуцирования газа.

«Нужно сделать не просто газопровод, а довести газ до жителей. Газопровод небольшой, поэтому в сентябре следующего года нужно, чтобы газ уже пришел в дома», — заключил Алексей Текслер.