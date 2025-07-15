Помогают сохранить молодость и здоровье

Сегодня в России отмечают День гинеколога

Современные женщины хотят долго оставаться красивыми и здоровыми. За желаемым они часто идут к косметологам, диетологам, даже ложатся под нож пластического хирурга. Но порой забывают про визит к гинекологу.

Почему один раз в год обязательно нужно посещать смотровой кабинет, рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ ГКБ № 1, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Елена Мокринская.

— Елена Абрамовна, многие женщины ходят к гинекологу только ради детей — перед зачатием и во время беременности.

— Гинекологи нужны женщинам с раннего детства до старости, потому что на каждом этапе жизни могут возникнуть свои проблемы. У женщин, которые выполнили свою репродуктивную функцию, тоже могут быть жалобы и проблемы. К сожалению, не все понимают, как важно контролировать свое здоровье. В нашей стране организована диспансеризация взрослого населения, а последние два года — диспансеризация женщин репродуктивного возраста, когда женщина получает возможность оценки женского здоровья, даже если нет жалоб.

Росстат недавно озвучил такие данные: среди женщин с высшим образованием только каждая пятая проходила диспансеризацию. К сожалению, это грустная статистика. Некогда! Зачем?

Акушер-гинеколог Елена Мокринская

— Какие обследования позволяет пройти диспансеризация?

— Во время диспансеризации акушер-гинеколог проводит осмотр пациентки, берет материал на цитологическое исследование для исключения рака шейки матки, а также обследует молочные железы и направляет на УЗИ или маммографию в зависимости от возраста. Это необходимо, чтобы исключить патологию молочных желез. Диспансеризация включает в себя определение уровня онкомаркеров рака яичников, что позволит нацелить врача на дополнительные исследования.

Женщины репродуктивного возраста (до 49 лет) могут пройти обследование репродуктивной сферы. Оно включает в себя обследование на инфекции, передающиеся половым путем, и на вирус папилломы человека, который в 80% случаев является причиной рака шейки матки.

— А с какими проблемами женщины 40+ приходят к медикам сами?

— Обычно женщины к нам приходят с жалобами, которые нарушают самочувствие: боли, кровотечения, а также симптомы менопаузы: нестабильное давление, перепады настроения, приливы. Сегодня мы можем управлять этими симптомами и обеспечивать пациенткам хорошее качество жизни.

— Сегодня стало модным продлевать молодость при помощи гормональных препаратов. Как вы относитесь к заместительной терапии?

— Это не модно, а прогрессивно и правильно. Заместительная гормонотерапия в менопаузе решает много проблем: приливы точно сразу пройдут, тургор кожи и состояние слизистых будут нормальными. Менопаузальная гормонотерапия — это профилактика остеопороза, бессонницы и сердечно-сосудистых проблем. Важно начать до 60 лет, а лучше сразу после окончания месячных. Продолжительность заместительной гормонотерапии определяется индивидуально, но считается, что 10 лет мы можем смело назначать эти препараты. Кому-то этот срок продлевается. Важно помнить: даже при отсутствии каких-либо жалоб женщина должна хотя бы раз в год приходить к гинекологу.

— Иногда женщины назначают себе такие таблетки сами.

— Это неправильно и опасно. Даже врач не имеет права назначить заместительную гормональную терапию, если женщина не прошла маммографию и УЗИ органов малого таза. Сейчас на рынке достаточно много препаратов, чтобы каждой женщине подобрать терапию правильно — с учетом возраста, гинекологических заболеваний и соматической патологии.

— Елена Абрамовна, недавно хирурги-гинекологи ГКБ № 1 удалили женщине миому матки гигантских размеров, с баскетбольный мяч. И этот случай, увы, не единственный…

— Да, в этом году у нас необычно много пациенток с гигантскими опухолями яичников и матки. Иногда опухоль достигает размера доношенной беременности. Эти образования выросли не за месяц и не за полгода. Мы проанализировали, когда эти женщины последний раз были у гинеколога: в 85% случаев пациентки признавались, что еще два-три года назад во время диспансеризации у них нашли небольшую кисту. После этого их направляли на лечение к гинекологу, но они не дошли — кто-то занят детьми, работой, а кто-то просто махнул рукой. И только экстренная ситуация заставляла их обратиться в больницу.

— А чем опасны такие образования?

— Когда гигантская опухоль занимает всю брюшную полость, давит на внутренние органы, у женщины могут развиться нарушения функций мочевыделительной системы, непроходимость кишечника, может произойти разрыв или нагноение опухоли. В таких случаях показана экстренная операция. Опухоль может оказаться злокачественной. Избавиться от нее на ранней стадии гораздо проще, чем в запущенном случае.

— Если женщины, которые годами скрывают выпадение внутренних органов. Они мучаются, но никак не решаются пойти к доктору.

— К сожалению, это далеко не редкость. Скрывают от кого? От врача? В нашей больнице есть специализированный прием по патологии и дисфункции тазового дна, по эстетической гинекологии. К нам обращаются молодые женщины после родов, когда чувствуют изменения в своем теле, снижение сексуальных ощущений. На приеме доктор может оценить состояние мышц тазового дна, дать рекомендации, посоветовать методы лечения и сделать прогноз на ближайшие пять — десять лет.

Если жалоб нет, ничего делать не нужно. Но когда появляется дискомфорт, затруднены дефекация и мочеиспускание, появляются боли, сексуальные расстройства — проблему нужно решать.

В некоторых случаях бывают очень эффективны консервативные методики. Если у женщины нет разрывов мышц и мышцы можно подкачать, их нужно тренировать, и все будет хорошо и красиво. Врач-гинеколог порекомендует специальные средства, а в некоторых случаях тренажеры или БОС-терапию. Когда этого недостаточно, обсуждают оперативные технологии. В нашей больнице операции при опущении органов малого таза выполняются с 2015 года.

— Поговорим о приятном. О возрастных мамах. Какие рекорды ставят роженицы в Челябинске?

— Многие женщины сейчас активны, им важно образование, карьера и достаток. Поэтому возраст рождения первого ребенка в России, по данным Росстата, сегодня сдвинулся к 32 годам. Жизнь женщин складывается по-разному, поэтому мы никого не осуждаем. Бывает, женщина в зрелом возрасте обращается к нам с беременностью, а если беременность не наступает в естественном цикле, помогаем ей воспользоваться репродуктивными технологиями. У нас был случай, когда женщина стала мамой в 53 года. Конечно, это всегда сложные, проблемные беременности. Это должно быть редкостью, а не примером. Мы готовы поддержать таких женщин, но все-таки лучше, чтобы беременность и роды проходили вовремя, когда женщина молода и здорова.

Сегодня, 15 июля, в России отмечают день акушера-гинеколога. Это прекрасная, очень нужная, непростая и ответственная специальность. Хочу пожелать всем женщинам женского здоровья! Всех с праздником!