Помочь вернуться к жизни: как работает ГУФСИН по Челябинской области

От императорского указа до человечного подхода к исправлению

Cегодня в России отмечается День работников уголовно-исполнительной системы. 12 марта 1879 года — дата, навсегда вписанная в историю российской пенитенциарной системы. Указ императора Александра II о создании тюремного департамента положил начало долгому пути преобразований.

Сегодня Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области — это современная, динамично развивающаяся структура, верная своим традициям, но неустанно стремящаяся к гуманному и эффективному исправлению осужденных. Эта история — о людях, чья миссия — дарить второй шанс, помогая людям вернуться к нормальной жизни.





Вторая жизнь: воспитание и возвращение в общество

В основе работы челябинского ГУФСИН лежит глубокое понимание: исправление — это не просто наказание, а сложный процесс возвращения человека в общество. Здесь работают не просто над соблюдением закона, а над восстановлением человеческих жизней. Культурные мероприятия, спортивные секции (более 4000 осужденных регулярно занимаются спортом!), духовная поддержка от представителей различных конфессий — все это важные составляющие программы ресоциализации. Особое место занимает ежегодный фестиваль экранного творчества «Надежда», где осужденные находят способ выразить себя, проявить творческий потенциал и обрести надежду на будущее. Лучшие фильмы фестиваля используются для правового просвещения в учреждениях УИС по всей стране, способствуя профилактике преступности.









Труд — путь к достоинству и самооценке

Производственный сектор УИС Челябинской области — значимая часть региональной экономики. Тринадцать центров трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Златоусте, Кыштыме и Верхнеуральске располагают примерно 5000 единиц оборудования и выпускают более 1500 наименований продукции. Производство ориентировано как на внутренние нужды УИС, так и на рынок Челябинской области и других регионов России.

В 2024 году объем производства (товаров, работ и услуг) превысил 1,8 млрд рублей и продолжает расти. Производственные мощности позволяют серийно выпускать сложную продукцию машиностроения и металлообработки, металлоконструкции, малые архитектурные формы, товары легкой промышленности и деревообработки и многое другое.

ЦТАО ГУФСИН Челябинской области неоднократно становились лауреатами межрегиональных и международных выставок, таких как «20 лучших товаров Челябинской области», «100 лучших товаров России» и «Интерполитех».













Гуманный подход: новые возможности для исправления

Челябинская область стала одним из пионеров в России по внедрению принудительных работ как альтернативы лишению свободы, отражая общероссийский тренд на гуманизацию уголовно-исполнительной системы. С декабря 2017 года в регионе успешно функционируют исправительные центры, предоставляющие осужденным возможность отбывать наказание, не находясь в заключении.

За это время сеть центров значительно расширилась: первый исправительный центр в Копейске (на 115 мест), затем УФИЦ при ИК-1 (на 50 мест), ИЦ-2 в Челябинске (дата открытия — май 2022 г.), участок при мебельной фабрике «Регина-М» (апрель 2023 г.), а также участки при Челябинском трубопрокатном заводе (февраль 2024 г.) и строительной организации «Трест Магнитострой» (август 2024 г.). Каждый центр оборудован всем необходимым: рабочими кабинетами, дежурной частью, жилыми помещениями, обеденным залом и санитарными узлами. Всего за время работы через исправительные центры области прошло около пяти тысяч человек.









Пробация: вернуться и начать сначала

Закон о пробации — это важный шаг к созданию системы поддержки бывших осужденных. В Челябинской области открыты два центра постпенитенциарной пробации (в Челябинске и Магнитогорске). В социальных общежитиях, рассчитанных на десять человек в комнате, есть кухни, комнаты отдыха, спортзалы со снаряжением и помещения для досуга. Сотрудники этих центров помогают жителям с юридическими вопросами, восстановлением документов, оформлением соцподдержки, медицинским обследованием, обучением и трудоустройством.









Планируется открытие третьего центра, чтобы охватить всю область и дать возможность людям получить не просто помощь, а шанс начать жизнь заново.