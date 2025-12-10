Помидоры в Челябинской области в ноябре подорожали на 30 процентов

Стоимость минимального набора продуктов питания впервые достигла 7 тысяч рублей на человека

В Челябинской области ноябрь принес новое подорожание жизни. Стоимость минимального набора продуктов питания в регионе впервые превысила отметку в 7 тысяч рублей на человека. При этом цены на томаты за месяц взлетели более чем на 30%. Такие данные приводит Челябинскстат в ежемесячном отчете.

По данным ведомства, потребительские цены в регионе за месяц выросли в среднем на 0,7%. Наиболее заметно это ощутили покупатели в продуктовых магазинах. Рекордсменом роста стали помидоры. За один только октябрь их цена увеличилась на 31,2%. В целом плодоовощная продукция подорожала на 5,8%. Существенно прибавили в цене также овсяные хлопья «Геркулес» (+3,4%) и рыба (+3,2%).

Минимальная потребительская корзина продолжает дорожать. В расчете на одного человека в октябре она составила 7 097 рублей. Это на 0,5% больше, чем в сентябре, и на 4,3% выше, чем в декабре прошлого года.

Но есть и хорошие новости: на фоне общего роста цен снизилась, например, стоимость на лук (-13%), мясные консервы для детского питания (-2,6%) и лососевой икры (-2,4%). По официальной статистике, продовольствие подорожало за октябрь на 1,5%, непродовольственные товары — на 1%. Услуги подешевели на 0,7%.



