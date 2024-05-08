Помещение Челябинского отделения Красного Креста откроют предстоящим летом

Сегодня отмечают день, посвященный работе добровольцев

Сегодня, 8 мая, отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это добровольческое движение, его участники занимаются защитой жизни и здоровья людей. В Челябинске региональное отделение работает почти три года. И этим летом в городе откроют помещение, в котором будут помогать всем, кто просит о помощи, сообщает корреспондент информагентства.



С открытия отделения Красного Креста в Челябинске курсы по оказанию первой помощи прослушали 15 тысяч человек. В этом году темпы сбавлять не планируют, рассказал ИА «Первое областное» председатель отделения Никита Васильев.

Среди других направлений — формирование культуры донорства. При этом речь идет не только о сдаче крови, но и костного мозга. Кроме того, организация также рассказывает о профилактике таких заболеваний, как ВИЧ и туберкулез.

В Красном Кресте на горячей линии работает свой штат психологов. Как уточнил в разговоре с ИА «Первое областное» председатель регионального отделения, сотрудники не являются психотерапевтами. Они оказывают экстренную психологическую помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Пока региональное отделение работает на базе благотворительной клиники «Другая медицина». Ею руководит Евгений Косовских, которого многие знают как доброго Доктора Женю. Уже этим летом Красный Крест планирует частично завершить ремонт в помещении на улице Кыштымской в Челябинске и начать принимать людей.

«Там 350 квадратных метров. Сделаем три базовых кабинета и откроемся. Остальные помещения закроем и будем постепенно ремонтировать», — отметил Никита Васильев.

Региональное отделение разработало проект «Феникс». Он предполагает дежурство добровольцев на мероприятиях и в случае подтоплений или пожаров. По словам председателя, ребята этой весной выезжали в Курганскую область, где прошел паводок. В День Победы, 9 Мая, две группы будут дежурить на массовых мероприятиях. Они обучены оказывать первую помощь, если рядом не окажется медиков.

Спикер уточнил, что добровольцы не заменяют работу медиков или сотрудников МЧС, а разгружают их.

У регионального отделения много планов. Например, добровольцы хотят научить детей оказывать первую медпомощь, создать службу милосердия для помощи маломобильным и ухода за взрослыми пожилыми людьми.