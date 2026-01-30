Пользователи ВКонтакте проводят в соцсети в среднем 64 минуты в сутки

Эта платформа стала лидером пользования по России

Ежедневное время пользования соцсетью «ВКонтакте» достигло в среднем 64 минут на человека по итогам декабря 2025 года. Этот показатель вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. В этой соцсети россияне проводят больше всего времени, свидетельствуют данные Mediascope.

Наиболее вовлеченной аудиторией являются пользователи в возрасте 25–34 лет, которые тратят на платформу в среднем 76 минут ежедневно, что на 13% больше, чем годом ранее. Второй по вовлеченности стала группа 35–44 лет, увеличившая времяпрепровождение в соцсети на 24%. Молодежь в возрасте 12–24 лет также стала проводить в «ВКонтакте» на 17% больше времени, чем в прошлом году.