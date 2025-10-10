Пользователи МАХ смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав

Его можно будет использовать для подтверждения возраста

Пользователи МАХ смогут создать цифровой ID по упрощенной схеме, для получения доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении «Госуслуги», сообщают разработчики национального мессенджера.

Согласно инструкции, пользователь может выбрать в профиле МАХ иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»; дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»; нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги» и выбрать подтверждение личности по водительским правам; сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов.

Идентификатор, выпущенный таким способом, можно использовать только для подтверждения возраста.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в сентябре МАХ запустил возможность создания цифрового ID в пилотном режиме. Технологию начали внедрять на кассах самообслуживания крупные российские ретейлеры, такие как «Магнит», Х5 и «ВкусВилл».

Цифровой ID — это аналог бумажных документов, который позволяет, помимо возраста, подтверждать статус студента или многодетного родителя. Кроме водительских прав, создать цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца.