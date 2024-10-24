Пользователей «Телеграма» предупреждают о новой схеме мошенничества

Аккаунты пользователей мессенджера «угоняет» профиль «Советы по безопасности»

«Ваш аккаунт скоро будет ограничен, пожалуйста, войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить учетную запись. В противном случае мы заблокируем вашу учетную запись». Если вам в «Телеграм» пришло такое сообщение от профиля «Советы по безопасности», знайте: «мы» — это аферисты. Полиция предупреждает южноуральцев об очередной мошеннической схеме по краже данных.

Согласно рассылке злоумышленников, они якобы получили несколько сообщений о мошенничестве с аккаунтом цели и эту активность подтвердили их «системы».

«Чтобы избежать якобы блокировки, предлагается перейти по ссылке, которая ведет на поддельную страницу авторизации. Если вы введете там свои номер, пароль и код подтверждения, мошенники получат доступ к вашему аккаунту. Поэтому главное правило безопасности, которое следует заучить наизусть: никогда не переходите по ссылкам из незнакомых источников и не вводите свои данные на непроверенных ресурсах», — говорят в ГУ МВД по Челябинской области.

Помимо «блокировки аккаунта», злоумышленники пользуются и другими легендами:

• подтверждение учетной записи;

• обновление ПО;

• руководство по безопасности;

• нарушение в работе почтовых служб;

• уведомление об истечении срока действия пароля.

Важно! Распознать аферистов несложно: их можно заблокировать, как обычного пользователя, в отличие от настоящих служебных аккаунтов «Телеграм».