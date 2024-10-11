Польза и вред красной рябины

Ягода полезна для поддержания здоровья

Сегодня, 11 октября, отмечается День красной рябины. Этой ягоды в Челябинске в этом году особенно много. Она встречается во дворах, но чаще всего — в городском бору.





Рябину используют для сладких блюд, лечебных настоек, отваров и для других целей. Ягоды являются природным антибиотиком. Как правило, их собирают после заморозков, когда они из горьких становятся кисло-сладкими.





Ягоду применяют для поддержания здоровья: при авитаминозах, после операций, при упадке сил и малокровии.





Однако есть заболевания, с которыми человеку противопоказано употреблять ягоды рябины. В их число входят проблемы с ЖКТ, сердцем, склонность к аллергии и другие неполадки с организмом.





Согласно народным приметам, чем больше рябины, тем сильнее будут морозы зимой.