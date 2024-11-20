«Полярная» изморозь образовалась на Таганае

В отличие от городов, в нацпарке уже царствует зима

Несмотря на то что в городах Челябинской области в последние дни стояла аномально теплая бесснежная погода, в национальном парке «Таганай» все по-другому: там уже не только сугробы, но и «полярная» изморозь, сообщили представители нацпарка.

«На Дальнем Таганае зима вовсю креативит. И уже сейчас мы можем наблюдать удивительные произведения тумана, холода и ветра. Знаменитая зернистая изморозь при подходящих условиях нарастает сутками. А легкий морозец добавляет ей ажурности»,— рассказали представители Таганая.

По их словам, такую изморозь часто называют сибирской или полярной.