Полуторамесячный рысенок вышел на публику в Челябинском зоопарке

Малыш познает мир под чутким контролем мамы

В Челябинском зоопарке полуторамесячный рысенок начал выходить на публику. Малыш с интересом исследует вольер, но далеко от мамы не отходит. Сотрудники зоопарка попросили посетителей на своих страницах в соцсетях не шуметь возле вольера, чтобы не напугать познающего мир рысенка.

Малыш родился 17 мая в семье Персея и Пятнышка. На протяжении месяца мама скрывала котенка от посторонних глаз и сама почти не показывалась посетителям, погрузившись в материнские заботы. И, наконец, на этой неделе малыш вышел и показался публике.

Папу к котенку пока не пускают. По словам сотрудников зоопарка, Персей еще сам как ребенок, и в процессе игр может навредить малышу. Но, находясь в расположенном рядом вольере, он видит свое дитя и проявляет к нему большой интерес.

«Точный пол котенка пока неизвестен, это мы узнаем только в июле, а посетители пока могут предлагать свои варианты. Также мы очень просим всех наших посетителей не шуметь и не кричать у вольера, чтобы не напугать кроху и не волновать родителей»,— написали сотрудники зоопарка в соцсетях.

Под постами подписчики оставили множество восторженных комментариев и пообещали не беспокоить кроху.