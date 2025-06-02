Полумарафон собрал 11 тысяч гостей под сводами южноуральской Эйфелевой башни

Главные цифры Парижского полумарафона — 2025

Яркий спортивный праздник спорта в селе Париж в Челябинской области собрал под сводами уменьшенной копии Эйфелевой башни 11 238 человек. При этом число жителей самого села составляет менее 2 тысяч человек, сообщили в оргкомитете.





Участники из 33 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Китая вышли на старт забегов на 5, 10 и 21 км, «Огни уральского Парижа» и «Парижская миля», двух велозаездов и северной ходьбы. Самые юные любители бега преодолевали дистанции детских забегов на 150 м и 1 км.





Неожиданным и веселым стал гусиный забег — в нем участвовали домашние пернатые «бегуны».

Парижский полумарафон состоялся при поддержке губернатора Челябинской области — Алексей Текслер и сам принял в нем участие: не только вручил денежные сертификаты победителям полумарафонской дистанции Петру Швецову из Новосибирска и Альбине Гадельшиной из Уфы, но и — уже традиционно — пробежал «Парижскую милю».





Достичь финиша и уложиться в заданное время поклонникам бега на дистанциях 10 и 21 км помогали 18 пейсмейкеров, а 150 волонтеров из Челябинска, Магнитогорска, Карталинского и Нагайбакского районов обеспечили безупречную работу всех направлений в организации и проведении полумарафона. Самому старшему добровольцу был 71 год, младшему — 15.

Для гостей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Местные ремесленники провели восемь мастер-классов, на ярмарке представили свою продукцию 25 предпринимателей, работали зоны питания с блюдами национальной кухни нагайбаков.

В рамках Парижского полумарафона под сводами местной Эйфелевой башни прошла вторая Парижская неделя моды. Дизайнеры представили 11 коллекций, а в завершение показа зрители увидели весенне-летнюю коллекцию известного российского бренда Alena Akhmadullina.

Организаторами проекта выступили Минспорт Челябинской области, Фонд поддержки спорта и областная Федерация легкой атлетики, генеральными партнерами стали благотворительная программа «Доброфон», Южуралзолото Группа Компаний, компания «Ситно»; цифровой партнер полумарафона — ПАО «Ростелеком», партнер — экологический образовательный центр «Диостан», партнер велогонки — «ВИАР74».