Полуфинал всероссийского конкурса «Твой Ход» для студентов УрФО пройдет в Челябинске

Участники будут работать очно небольшими группами

С 25 октября по 6 ноября в Челябинске пройдет полуфинал всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», участие в котором примут более 800 студентов из регионов Уральского федерального округа. Как сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией конкурсанты будут работать небольшими группами, но очно.

На первых этапах участники проходили различные тесты для диагностики своего потенциала, знакомились с направлениями конкурса, выбирали для себя наиболее подходящее, изучали его кейсы и проходили образовательные курсы, а также создавали и развивали свои проекты. В общей сложности в полуфинал прошли десять тысяч студентов, однако в финале победителей, которые получат премии в размере миллиона рублей, будет всего 200 человек.

«Мы рады встречать студентов со всего Уральского федерального округа на полуфинале всероссийского конкурса „Твой Ход“ в Челябинске! Каждый год количество возможностей для самореализации молодежи в нашем регионе увеличивается. Принимать новый проект президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — честь для нас. Желаю всем участникам конкурса „Твой Ход“ больших успехов!»— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Известно, что в полуфинале конкурсанты станут участниками деловой игры. Сначала они определят роли, которые они хотят выполнять в коллективах, а затем будут решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать студентов будут профессиональные наблюдатели, психологи, тренеры по обучению и другие эксперты.

«Равные возможности для самореализации молодежи — один из приоритетов нашей страны. Благодаря проектам президентской платформы „Россия — страна возможностей“ сегодня многие юноши и девушки могут заявить о себе, раскрыть свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. Конкурс „Твой Ход“ — один из таких шансов»— отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Итоги полуфиналов, которые пройдут во всех федеральных округах страны, подведут 10 ноября. Финал конкурса состоится в Сочи с 26 по 30 ноября.

Всего на участие в конкурсе подали заявки более 650 тысяч студентов со всей России.

Напомним, всероссийский конкурс «Твой ход», являющийся одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», — это конкурс для студентов, который дает возможность попробовать свои силы в новой специальности. Участники учатся создавать и развивать проекты, постигают тонкости командной работы и сражаются за ценные призы.