Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Челябинске

Для гостей приготовили яркую и насыщенную программу

Более 150 конкурсантов приедут в Челябинск на первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». С 12 по 14 июня на Южном Урале пройдут состязания по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства», сообщают организаторы конкурса.

«Участники полуфинала проведут экспертизу отеля и ресторана, кроме того они пройдут индивидуальные интервью. Также их ждет насыщенная деловая программа»,

— отмечают организаторы.

Так, рано утром 12 июня участники соберутся в Саду камней на утреннюю пробежку. Ее проведет участник Паралимпиады в Токио, многократный чемпион России по легкой атлетике Александр Ширин.

В 10 утра состоится торжественное открытие конкурса, после чего участники сразу приступят к заданиям. Кстати, главной площадкой конкурсных мероприятий станет отель Radisson Blu на улице Труда.

Вечером гостей конкурса приглашают на массовое катание на коньках в Центр олимпийской подготовки по шорт-треку. Компанию на льду им составит талисман хоккейного клуба «Трактор». Белый медведь также выйдет на лед на коньках.

В понедельник, 13 июня, конкурсанты примут участие в «Том Соейр Фесте». Они помогут в реставрации старинного особняка купца Беляевского на улице Труда, 89.

А во вторник, 14 июня, пройдет торжественное награждение финалистов. На закрытие конкурса должен приехать генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Именно эта организация и отвечает за проведение популярного конкурса.