Получить компенсацию за подтопление на Южном Урале можно и без прописки

Права пострадавших защищают Минсоц и прокуратура

В Челябинске продолжается выплата компенсаций пострадавшим от подтоплений. Иногда за деньгами обращаются люди, которые проживали в подтопленных домах без прописки. Тем не менее помощь положена и таким южноуральцам, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Выплаты в связи с утратой имущества не могут быть осуществлены без установления факта проживания в судебном порядке. Но по поручению губернатора Алексея Текслера достигнуты договоренности с органами прокуратуры, которые от имени граждан обращаются в суд и помогают признать факт проживания в ускоренном порядке», — рассказали в пресс-службе.

Если вы проживаете в подтопленном доме, но не имеете там ни постоянной, ни временной регистрации, следует обратиться в управление социальной защиты по месту жительства — там расскажут, как действовать дальше.

В правительстве отмечают, что все пострадавшие получат выплаты в полном объеме.