Получателей социальных пособий на Южном Урале торопят с получением карты «Мир»

Перевод денег на карты других платежных систем собираются отменить с июля

Детские пособия и другие социальные выплаты должны зачисляться на карту платежной системы «Мир». Из-за коронавируса переходный период с других платежных систем несколько раз продлевался. Но с 1 июля он закончится — информации об очередном продлении пока не было, сообщает телеграм-канал портала «Госуслуги».

В связи с этим челябинцам стоит поторопиться и оформить карту в ближайшем банке, который занимается выпуском и обслуживанием этих карт.

«Условия обслуживания зависят от банка. На оформление может уйти от одного до восьми дней. Поэтому не откладывайте оформление карты», — напоминает портал «Госуслуги».

После оформления нужно сообщить новые реквизиты в ведомство, которое перечисляет социальные выплаты, пенсии и пособия на детей. Если оформить карту в том же банке, где ранее был открыт счет для зачисления, новые данные можно не сообщать: банк сам найдет подходящий счет и зачислит на него деньги.

Без карты «Мир» с июля пособия можно будет получать:

— на счет в банке, не привязанный ни к каким картам;

— по почте.

Также карта «Мир» пригодится для покупки путевок с кешбэком в детские лагеря. Сегодня в этой программе принимают участие более двадцати лагерей Челябинской области.