Получать загранпаспорта россияне будут по новым правилам

С 30 мая в силу вступает Приказ МВД России от 31 марта 2021 года №186

С 30 мая в России вступает в силу приказ МВД об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов. Они коснутся проживающих как в России, так и за границей граждан РФ. Подробнее сообщили сегодня, 29 мая, в «Парламентской газете».

Так, срок оформления загранпаспорта для зарегистрированных по месту жительства составит один месяц, в случае подачи заявления по месту пребывания — три месяца. Причем те россияне, кто оформляет паспорт, находясь за границей, должны будут прибыть в Россию, поскольку паспорт гражданина РФ необходимо предъявить лично в отделении МВД по вопросам миграции или МФЦ.

Оформить документ можно будет по новому или старому образцу. В первом случае госпошлина составит пять тысяч рублей, во втором — две тысячи рублей. При этом от уплаты госпошлины освобождены те, кто получает документ взамен утраченного или пришедшего в негодность, а также граждане РФ, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.