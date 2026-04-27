Получать пособия на детей бывшие иностранцы смогут лишь через пять лет оседлости

Правда, есть исключения

Правительство России утвердило изменение порядка выплаты детских пособий для иностранцев, которые приобрели российское гражданство. С 1 апреля 2027 года такие граждане смогут претендовать на государственную поддержку только после пяти лет постоянного проживания в стране с момента получения паспорта РФ.

Ранее детские пособия (на которые имеют право беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет) могли получать все нуждающиеся граждане, постоянно живущие в России.

При этом новое требование не коснется:

— граждан РФ по рождению;

— лиц, которые признаны гражданами (в том числе жителей Донбасса и Новороссии);

— участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников;

— бойцов СВО и членов их семей.