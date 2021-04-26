Полторы тысячи мешков мусора собрали с берегов озер и рек Челябинской области

В выходные в регионе стартовали первые субботники на водоемах

Во всех городах Челябинской области прошли экологические субботники. В минувшие выходные с берегов рек и озер собрали и вывезли около 1,5 тысячи мешков мусора. Было очищено около 200 километров береговой линии, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Субботники стартовали в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вода России». В Челябинске волонтеры, общественники и представители коммерческих организаций привели в порядок устье реки Миасс, берега Шершневского водохранилища, озера Смолино и Изумрудного карьера.

В это же время на городских пляжах озера Смолино и Шершней прошли «Чистые игры». Акция была организована в форме спортивного марафона, где команды собирали мусор, скопившийся за зиму, и сортировали его. Так челябинцам удалось собрать более 500 мешков мусора.

«В прошлом году в акции „Вода России“ было задействовано около 12 тысяч человек. В этом году показатель будет намного выше. Мы видим, на субботники активно выходят бюджетные учреждения, промышленные предприятия, коммерческие организации, школы, вузы. Люди приходят с семьями, детьми», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, Всероссийская акция «Вода России» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология». По итогам 2020 года Челябинская область заняла седьмое место среди регионов России по активности в уборке берегов водоемов.