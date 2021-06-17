Полсотни медиков из Челябинской области получили премию губернатора за добросовестный труд

Накануне врачей, фельдшеров, медсестер чествовали в Челябинске

Пятьдесят медиков со всей Челябинской области наградили премией губернатора. Торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника, прошел накануне, сообщает пресс-служба областного Минздрава.





Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр здравоохранения Юрий Семенов вручили работникам здравоохранения премии за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, за заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки по итогам 2020 года.

«Мы сегодня выражаем слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, за то, что вы спасали и спасаете тысячи жизней южноуральцев. Здравоохранение — это приоритетная отрасль развития региона. Я надеюсь, что система здравоохранения выйдет из ситуации окрепшей, с новыми навыками, с новыми технологиями», — обратилась к собравшимся Ирина Гехт.

Об одном из героев этого праздника — 90-летнем враче-рентгенологе Екатерине Сумной — читайте отдельный материал на сайте ИА «Первое областное».





Полный список награжденных доступен на сайте областного Минздрава.

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