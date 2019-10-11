Алексей Текслер встретился со спортсменами из Челябинской области, которые отправятся на XXXII Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году в Токио. На Южном Урале 23 спортсмена готовятся к Параолимпийским играм, еще восемь к Олимпийским.
«Вы представляете спорт высших достижений. Я уверен, что наша страна достойно выступит на Олимпийских и Паралимпийских играх, и Челябинская область внесет свой вклад», — отметил Алексей Текслер.
За чаем спортсмены рассказали губернатору о личных достижениях и проблемах спорта на Южном Урале. Так один из тренеров поведал, что в области не хватает спортивных лагерей.
«Вопрос круглогодичного спортивного лагеря я поднимал. На днях уже видел доклад в администрации президента. Я думаю, что вопрос решится положительно, и в регионе будет круглогодичный лагерь для спортсменов», — отметил Алексей Текслер.
Присутствующих также интересовал вопрос строительства открытого бассейна в Челябинске.
«Сейчас мы не можем из-за бассейнов проводить соревнования высокого уровня. Нам вообще их не хватает. Но в технических планах они у нас есть. Также с торца бассейна „Строитель“ появится 25-ти метровая ванная», — рассказал губернатор области.
Алексей Текслер также отметил, что в рамках нацпроекта нужно привлечь к спорту 55-ти процентов населения. Аока этот показатель не дотягивает и до 40-ка.
«Порядка 50 новых больших объектов спорта планируем запустить в нашем регионе. Параллельно с этим я поставил задачу, по которой мы смогли бы при наших школах сделать полноценные спортивные стадионы. Для того, чтобы на них могли заниматься не только школьники, но и жители из соседних микрорайонов», — пояснили Алексей Текслер.
Также глава региона отметил, что появятся спортивные площадки во дворах и для ГТО. Регион ставит себе задачу привлечь к спорту порядка 70 процентов всего населения.