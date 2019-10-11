Полсотни больших спортивных объектов появятся Челябинской области

Будущие олимпийцы пообщались с Алексеем Текслером о спорте и его развитии в регионе.

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Алексей Текслер встретился со спортсменами из Челябинской области, которые отправятся на XXXII Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году в Токио. На Южном Урале 23 спортсмена готовятся к Параолимпийским играм, еще восемь к Олимпийским.

«Вы представляете спорт высших достижений. Я уверен, что наша страна достойно выступит на Олимпийских и Паралимпийских играх, и Челябинская область внесет свой вклад», — отметил Алексей Текслер.

За чаем спортсмены рассказали губернатору о личных достижениях и проблемах спорта на Южном Урале. Так один из тренеров поведал, что в области не хватает спортивных лагерей.

«Вопрос круглогодичного спортивного лагеря я поднимал. На днях уже видел доклад в администрации президента. Я думаю, что вопрос решится положительно, и в регионе будет круглогодичный лагерь для спортсменов», — отметил Алексей Текслер.

Присутствующих также интересовал вопрос строительства открытого бассейна в Челябинске.

«Сейчас мы не можем из-за бассейнов проводить соревнования высокого уровня. Нам вообще их не хватает. Но в технических планах они у нас есть. Также с торца бассейна „Строитель“ появится 25-ти метровая ванная», — рассказал губернатор области.

Алексей Текслер также отметил, что в рамках нацпроекта нужно привлечь к спорту 55-ти процентов населения. Аока этот показатель не дотягивает и до 40-ка.

«Порядка 50 новых больших объектов спорта планируем запустить в нашем регионе. Параллельно с этим я поставил задачу, по которой мы смогли бы при наших школах сделать полноценные спортивные стадионы. Для того, чтобы на них могли заниматься не только школьники, но и жители из соседних микрорайонов», — пояснили Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что появятся спортивные площадки во дворах и для ГТО. Регион ставит себе задачу привлечь к спорту порядка 70 процентов всего населения.