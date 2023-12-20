Полпред Якушев высоко оценил темпы социальной газификации на Урале

До конца года по программе в регионах УрФО к сети подключат свыше 161 тысячи домовладений

Темпы газификации в регионах Урала, в том числе в Челябинской области, превышают средние по стране. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, оценивая результаты работы по реализации программы социальной газификации в 2023 году.

Программа стартовала в 2021 году по поручению президента Владимира Путина. Регионы УрФО успешно выполняют региональные и федеральные планы по подключению к газопроводам домохозяйств, а также оказывают региональную социальную поддержку при проведении газа внутри участков для отдельных категорий населения, в том числе для участников СВО.

Всего до конца года по программе социальной газификации в регионах Уральского федерального округа к сети подключат свыше 161 тысячи домовладений.

«Сегодня социальная газификация на федеральном и региональном уровнях остается важным приоритетом, который учитывается во всех программах развития нашей страны. Для нас самой важной задачей остается подключение всех домов, которые имеют для этого технические возможности, и, конечно же, создание условий для дальнейшего развития сетей газоснабжения в субъектах РФ. К этому мы будем стремиться в ближайшие годы», — отметил Владимир Якушев.

Он отметил, что в некоторых субъектах планы по подключению уже выполнены на 100%. Например, на Ямале в этом году подключили 286 домовладений, а за два года действия программы газифицировать удалось почти тысячу домов.

Во многих регионах Уральского федерального округа показатели газификации выше среднего федерального уровня (73%). Например, в Челябинской области сейчас они находятся на отметке 77%, а к 2035 году вырастут до 90%. За год в области реконструировали 11 газораспределительных станций и проложили более 500 километров газораспределительных сетей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что сейчас регион планирует догазифицировать 62 тысячи домовладений. Как заметил на заседании декабрьского штаба губернатор Алексей Текслер, «обстоятельств, которые мешают проводить социальную догазификацию по поручению президента, в регионе нет».

«На уровне региона мы приняли все необходимые меры по обеспечению социально незащищенных граждан финансовой поддержкой на приобретение внутридомового газового оборудования, а с октября 2020 года — в том числе и на устройство систем отопления от газового котла. Участникам СВО оказывается финансовая помощь в размере 200 тысяч рублей, остальным категориям граждан в августе 2023 года сумма поддержки была увеличена с 100 до 150 тысяч рублей. Почти весь объем средств, который был предусмотрен на эти цели, порядка 475 млн рублей, в настоящий момент реализован», — напомнил Алексей Текслер.