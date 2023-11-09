Владимир Якушев встретился с финалистами Всероссийского конкурса наставников в Челябинске

Мероприятие прошло в формате диалога

«Может быть только один критерий нашей работы — это процент трудоустройства выпускников. Если он низкий, значит впустую потрачены ресурсы, а именно федеральный бюджет, время учащихся и, конечно же, ваше рабочее время. Работа с людьми — это одно из самых важных направлений, мы всегда ставим во главу угла материально-техническую базу и финансы, а нужно сосредотачиваться на работе с кадрами и управлении человеческим капиталом, только тогда достигнем желаемого результата. Вы — наша гордость, это действительно так, потому что та деятельность, которой вы занимаетесь, наставничество, это очень важная история. Когда вы делитесь опытом профессиональным и житейским, вы вкладываете душу в свою работу. Ваша деятельность очень востребована и важна»,

— рассказал полномочный представителя Президента Российской Федерации Владимир Якушев.

«Профессия педагог подразумевает под собой наставничество в повседневной жизни, так как мы обучаем наших детей с ограниченными возможностями. Лично я являюсь наставником ребенка из неблагополучной семьи. Мы ему помогли найти цель в жизни. Мы вместе с ним учились и повышали его уровень знаний. Я сам начал производить подделки и вещи, показал ему как это делается, его это заинтересовало. Также мы определили дальнейшие перспективы и цели. Сейчас он хорошо учится в колледже и занимается дальше столярным делом»,

— отметил учитель «Шадринской школы-интернат № 11» Алексей Белкин.