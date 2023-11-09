Сегодня, 9 ноября, в Челябинске полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в УрФО. Мероприятие прошло в формате диалога, в рамках Всероссийского форума наставников — 2023, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Победители рассказали о структуре и особенностях проведения конкурсных испытаний, поделились впечатлениями о форуме, а также о последующих планах и идеях, которые родились на рабочих площадках. Далее перешли к точечным вопросам в рамках профессиональной деятельности.
«Может быть только один критерий нашей работы — это процент трудоустройства выпускников. Если он низкий, значит впустую потрачены ресурсы, а именно федеральный бюджет, время учащихся и, конечно же, ваше рабочее время. Работа с людьми — это одно из самых важных направлений, мы всегда ставим во главу угла материально-техническую базу и финансы, а нужно сосредотачиваться на работе с кадрами и управлении человеческим капиталом, только тогда достигнем желаемого результата. Вы — наша гордость, это действительно так, потому что та деятельность, которой вы занимаетесь, наставничество, это очень важная история. Когда вы делитесь опытом профессиональным и житейским, вы вкладываете душу в свою работу. Ваша деятельность очень востребована и важна», — рассказал полномочный представителя Президента Российской Федерации Владимир Якушев.
Кроме того, состоялось пленарное заседание по вопросам развития наставничества в различных областях: в образовании, в социализации и воспитании, на рабочем месте. Целью форума является выявление лучших практик наставничества. На дискуссионных площадках прошли обсуждение и разбор практических кейсов от приглашённых региональных экспертов.
«Профессия педагог подразумевает под собой наставничество в повседневной жизни, так как мы обучаем наших детей с ограниченными возможностями. Лично я являюсь наставником ребенка из неблагополучной семьи. Мы ему помогли найти цель в жизни. Мы вместе с ним учились и повышали его уровень знаний. Я сам начал производить подделки и вещи, показал ему как это делается, его это заинтересовало. Также мы определили дальнейшие перспективы и цели. Сейчас он хорошо учится в колледже и занимается дальше столярным делом», — отметил учитель «Шадринской школы-интернат № 11» Алексей Белкин.
Добавим, что сегодня, 9 ноября, в Челябинске стартовал Русский экономический форум (РЭФ), в котором зарегистрированы более трех тысяч человек. Первый день посвящен региональной повестке «Южный Урал — территория возможностей». Участники РЭФ обсуждают развитие конкуренции, развитие региона с появлением межуниверситетского кампуса, снижение административного давления на бизнес, потенциал сотрудничества региона с Ираном и другие темы.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города