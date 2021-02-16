Полпред в УрФО высоко оценил экологическую политику Челябинской области

Главный редактор ИА «Первое областное» пообщался с Владимиром Якушевым на встрече в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 16 февраля, состоялась встреча полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с представителями СМИ.

Во встрече принял участие главный редактор «Первого областного» информационного агентства Сергей Блиновских, который задал полпреду вопрос об экологической повестке в преддверии выборов.

Владимир Якушев, отвечая на этот вопрос, отметил, что вопросы экологии и чистоты атмосферного воздуха всегда находятся в приоритете. А опыт властей Челябинской области по реализации экологических проектов назвал прорывным.

«В целом Уральский федеральный округ, именно промышленный Урал, — это территории, которые с точки зрения страны сыграли очень значительную роль в свой исторический момент. И тогда велись разработки, строились гиганты металлопроката и промышленности. До них еще проблем с экологией не было», — отметил полпред президента в УрФО.

Владимир Якушев также добавил, что в настоящее время экологическая повестка всегда обсуждается на профессиональном уровне. В Челябинской области уже заключаются соглашения с промышленными компаниями — с результатами он ознакомился лично во время рабочей поездки в регион. По мнению полпреда, если раньше промышленность росла быстрее, чем экологические требования, то сейчас наступил момент истины, когда экологическая справедливость должна восторжествовать.

Напомним, в начале февраля Владимир Якушев посетил Челябинскую область. Во время двухдневной поездки он посетил промышленные заводы, а также присутствовал при подписании одного из двусторонних экологических соглашений между правительством региона и промышленным предприятием. Отметим, что в Челябинской области уже заключены 16 соглашений с предприятиями о снижении вреда экологии и еще 26 подобных документов — с заводами и фабриками области.