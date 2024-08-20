Полпред в УрФО поручил подготовить ПВР для жителей Курской области

На Урал начали прибывать семьи из приграничных регионов

Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов УрФО. Он поручил подготовить пункты временного размещения для приема жителей Курской и Белгородской областей.

«В регионы УрФО уже прибыло несколько семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное — обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью», — отметил Владимир Якушев.

На данный момент в пунктах временного размещения в Свердловской и Тюменской областях находятся четыре человека из Курской области. В ближайшие дни на Южный Урал приедет семья из-под Белгорода.

Напомним, Челябинская область готова принять более 160 человек из приграничных регионов, также для них работает круглосуточная горячая линия 8-800-201-90-33.



Полпред добавил, что регионы УрФО активно включены в оказание помощи Курской области: в приграничном регионе работает Гуманитарный добровольческий корпус, направлены грузы с продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости.