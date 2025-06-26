Полпред в УрФО Артем Жога анонсировал третий форум «Патриоты Урала»

Фокус на поддержке ветеранов СВО и патриотическом воспитании

На Урале в третий раз откроет свои двери форум волонтеров и гражданских активистов. В этот раз «Патриоты Урала» сфокусируются на вопросах психологической и психотерапевтической помощи ветеранам СВО и их семьям, военной журналистике и воспитании молодежи, сообщил в своем телеграм-канале полпред президента в УрФО Артем Жога.

«На мой взгляд, это самые важные темы, которые требуют максимального внимания. Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими. Наша задача — не красивые слова, а конкретные решения, которые послужат на благо бойцов СВО и России», — отметил Артем Жога.

Сложные темы будут поднимать три Героя России — Олег Касков, Сергей Воронин и Евгений Поддубный, глава департамента психологической работы Минобороны РФ Валентина Барабанщикова, атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева, а также эксперты Мастерской новых медиа.

Форум «Патриоты Урала» пройдет 27 июня в Екатеринбурге.