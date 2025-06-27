Полпред УрФО отметил пятерых южноуральцев за поддержку бойцов СВО

Церемония награждения прошла на форуме «Патриоты Урала»

Полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога вручил благодарности волонтерам, журналистам, общественникам, добровольцам из регионов федерального округа, помогающим бойцам на передовой. Церемония состоялась в рамках форума «Патриоты Урала» в Екатеринбурге.

За значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей благодарственными письмами полпреда отмечены пять представителей Челябинской области. Это заместитель директора НКО «Молодежь Южного Урала» Дарья Булыгина, старший инспектор отдела по делам молодежи Копейска Олеся Горкунова, волонтер Артем Денисов, главный специалист «Движения Первых» Красноармейского муниципального округа Елена Екимова и начальник администрации Иткуля Верхнеуфалейского городского округа Светлана Загартдинова.

«Низкий поклон за ваше служение! Уверен, что это станет нашей традицией», — сказал Артем Жога, обращаясь к награжденным.

Всего полпред отметил 24 представителя регионов Урала.