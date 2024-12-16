Полпред УрФО Артем Жога призвал регионы создавать аналоги программы «Время героев»

В Челябинской области такая программа заработает в 2025 году

Восемь ветеранов СВО из Челябинской области завершили федеральный проект «Время героев» и получили дипломы. Теперь они могут попробовать себя в роли управленцев.

Десять участников первого потока из разных регионов уже вошли в состав Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». Среди них герои России и кавалеры орденов Мужества, включая южноуральца Сергея Бормотова, награжденного Георгиевским Крестом IV степени.

«Работа в Генеральном совете партии „Единая Россия“ для меня очень ответственная и почетная миссия. Уверен, что мы сможем оправдать все ожидания жителей страны и применить опыт, полученный на передовой и в процессе обучения по программе „Время Героев“», — подчеркнул Сергей Бормотов.

Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков также планирует работать в госуправлении. Он одним из первых в регионе прошел обучение по программе «Время героев» дистанционно.

«Программа „Время героев“ помогла мне дополнить знания по управлению персоналом. Обучение было грамотно организовано», — поделился Алексей Рожков.

Он добавил, что готов принять участие в региональном аналоге программы «Время героев», запуск которого аносировал губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии.

Напомним, госпрограмма «Время героев» готовит высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах власти и госкомпаниях.