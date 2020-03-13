Полпред Цуканов положительно оценил изменения в Челябинске

Он отметил экологические улучшения.

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Челябинскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. В ходе Совета по экологической политике он отметил положительные изменения в южноуральской столице.

Сначала Николай Цуканов вместе с Алексеем Текслером и другими участниками обсудили ситуацию по коронавирусу. Также полпред отметил, что видит изменения во внешнем облике города и работе предприятий.

Он подчеркнул, что ЧМК более чем на треть сократил выбросы. Однако необходимо убрать рыжий дым, мешающий челябинцам. В пример он привел цинковый завод. Также он отметил, что наш город один из тех в УрФО, где выполнен план по закупке автобусов на газомоторном топливе. Упомянул и проекты «Чистый воздух» и «Чистая вода».

Поговорили и о мусорной реформе. Необходимо больше мусоросортировочных станций. Цель к 2024 году снизить выбросы в Магнитогорске на 20%, в Челябинске — на 35%.

Напомним, ранее Николай Цуканов принял участие в церемонии открытия обновленных цехов ЧМК, вместе с губернатором вручил медали ветеранам.